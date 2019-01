Drôme : à 75 ans, elle est flashée à 162 km/h au volant de sa Porsche, sans permis de conduire

Toutes les opérations de contrôle routier ne se valent. Les gendarmes de la Drôme se souviendront longtemps de celle menée mercredi, quand ils ont demandé à une Porsche de s'arrêter sur le bas-côté, après l'avoir flashée à 162 km/h sur l'A7, au niveau de Pont-de-l'Isère. Au volant, ils ont découvert une retraitée de 75 ans dont le permis avait été retiré il y a dix ans, rapporte France Bleu.

Trois voitures et 80 infractions. La septuagénaire a affirmé aux gendarmes s'être inscrite dans une auto-école en 2008 pour essayer de récupérer son permis mais sans aller au bout de la démarche. Dubitatifs, les officiers décident de creuser et découvrent qu'en plus de la Porsche 944, vendue dans les années 1980, la contrevenante possède deux autres véhicules, une Smart et une BMW. Mais ce n'est pas tout : au total, le dossier leur révèle que les trois voitures font l'objet de plus de 80 infractions ! Il s'agit principalement d'excès de vitesse et feux rouges grillés.

Les gendarmes ont ouvert une enquête et entendent remonter le fil de toutes ces infractions pour déterminer si la septuagénaire était au volant à chaque fois. Par ailleurs, si elle est en possession des trois voitures, celles-ci ne sont pas enregistrées à son nom. Un autre point sur lequel les gendarmes vont enquêter.