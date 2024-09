Doubs : une voiture percute un groupe d'enfants, une fillette gravement blessée

Un automobiliste a renversé un groupe d'enfants mardi dans le Doubs, blessant grièvement une petite fille de cinq ans qui se rendait à la cantine avec ses camarades, a-t-on appris auprès des pompiers.

La fillette, "blessée grave", a été transportée au CHU de Besançon, et un garçon de cinq ans, ainsi que leur accompagnatrice de 58 ans ont été légèrement blessés, ont indiqué les pompiers sur leur compte X. Un automobiliste de 70 ans "a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée", avant de "monter sur le trottoir" et de percuter le groupe d'enfants, à Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs), selon la gendarmerie.

Les victimes faisaient partie d'un groupe d'enfants âgés de trois à six ans sorti de l'école maternelle pour se rendre à la cantine de la commune, a-t-elle ajouté. Le conducteur a été contrôlé par les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon et de la brigade motorisée de Pontarlier, et des vérifications sont en cours. Selon le quotidien régional L'Est Républicain, le conducteur était "ivre" et il "a poursuivi sa route sur quelques mètres avant d'être stoppé par un témoin".