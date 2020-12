Doubs : plusieurs adolescents blessés dans un accident de car scolaire sur la neige

Aucun pronostic vital n'est engagé. Un accident de car scolaire transportant une trentaine d'élèves âgés de 11 à 16 ans s'est produit mardi matin à 8h30 dans le Doubs, département en proie à d'importantes chutes de neige. Selon la préfecture du Doubs, deux adolescents âgés de 12 et 13 ans ont été gravement blessés et ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Un troisième élève, âgé de 11 ans, a été blessé légèrement et évacué vers le Centre Hospitalier Intercommunal de Pontarlier. Onze de leurs camarades ont également des blessures superficielles. Le reste du car est sorti indemne de l'accident.

Accident d’un car scolaire à Labergement-Sainte-Marie dans le Haut-Doubs : deux enfants blessés grièvement

▶ https://t.co/oeFArQsHq3pic.twitter.com/W4HzcHrdvf — L'Est Républicain (@lestrepublicain) December 1, 2020

Le car scolaire s'est couché sur le bas-côté d'une route départementale à Labergement-Sainte-Marie, a précisé la gendarmerie. Les enfants ont été acheminés à l’espace "les Vallières" où ils ont été pris en charge par une cellule d’urgence médico-psychologique, précise la préfecture selon qui un numéro vert à destination des familles a également été mis en place par le centre hospitalier de Pontarlier : 0 805 090 125.

Enquête ouverte

L'opération a mobilisé 47 sapeurs-pompiers et 25 engins, 3 personnels du SAMU et 35 gendarmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident, ajoute la préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a partagé son "soutien aux jeunes victimes et à leurs familles" via un message publié sur Twitter. Il a également remercié les "forces de secours mobilisées".

Un accident impliquant un car scolaire a fait 20 blessés ce matin dans le #Doubs. J’apporte tout mon soutien aux jeunes victimes et à leurs familles.

Merci aux forces de secours mobilisées. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 1, 2020

Les routes sont particulièrement enneigées actuellement sur le Haut-Doubs, un département classé en vigilance jaune neige-verglas par Météo France. Le bus a quitté seul la route après avoir dépassé un autre véhicule, selon les pompiers. La gendarmerie a précisé que le véhicule était équipé de pneus neige et que "la conductrice était négative aux stupéfiants et aux tests d'alcoolémie".