Douai : il découvre un python dans sa salle de bains

C'est une rencontre que cet habitant de Douai n'est pas prêt d'oublier. Dimanche soir, alors qu'il était tranquillement en train de préparer son repas dans son appartement du centre-ville de Douai, un homme entend des bruits suspects en provenance de sa salle de bains, raconte La Voix du Nord.

Un python d'un mètre de long dans la salle de bains

Il rentre dans la pièce pour essayer de discerner l'origine de ce bruit, et se rend compte qu'il a un colocataire clandestin : un python royal. Ce dernier mesurant environ un mètre de long, avait élu domicile sur les tuyaux d'évacuation des eaux usées. On imagine sans peine la surprise de l'homme et des sapeurs-pompiers qui ont reçu un appel pour leur demander de venir déloger le reptile. Le python royal est le plus petits des pythons africains, mais également un animal de compagnie populaire. Une fois adulte, ce serpent constricteur atteint en moyenne une taille de 120 centimètres de long.