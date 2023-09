Disparition de Lina : près de 380 personnes ont participé à la nouvelle battue à Saint-Blaise-la-Roche

Dans les environs de Saint-Blaise-la-Roche, tout le monde ou presque s'active pour retrouver la trace de Lina, 15 ans. Cette adolescente n'a plus donné signe de vie depuis samedi en fin de matinée alors qu'elle devait prendre un train dans cette commune du Haut-Rhin pour rejoindre Strasbourg. Lundi, une première battue citoyenne a eu lieu, rassemblant une centaine de personnes. Et, ce mardi matin, ce sont 380 habitants des environs, des amis, des voisins de Lina, qui y ont pris part.

Six zones de recherche, au total, ont été ratissées dans cette région à flanc de montagne. Certains ont exploré des terrains escarpés, d'autres les champs alentours ou encore les abords des ruisseaux, le tout sous le commandement des gendarmes. "On cherche tout ce qui est vêtement, sac à main, traces de sang, téléphone. Mais aussi des traces de lutte, des branches cassées, du branchage qui a été déplacé...", énumère l'un d'entre eux.

"On peut se perdre facilement lorsque l'on n'a pas l'habitude"

Élodie, qui vit à Plaine, dans la même commune que Lina, estime qu'un accident de voiture en forêt n'est pas à exclure, bien qu'aucune piste ne soit privilégiée pour l'heure. "Deux voitures ne peuvent pas se croiser. Il y a la route et ensuite, ce sont soit des fossés, la forêt, des chantiers marécageux, surtout avec le temps que l'on a en ce moment, samedi matin, il a plu. Si l'on s'éloigne des sentiers battus, on peut se perdre facilement lorsqu'on n'a pas l'habitude. Je suis maman d'un petit garçon et on ne peut pas s'empêcher de faire une projection, donc on est là, en soutien", dit-elle.

Les fouilles sont terminées pour ce mardi et les différents groupes commençaient à revenir aux alentours de 13h15. À 17 heures, la procureure de Saverne tiendra son premier point presse dans cette affaire.