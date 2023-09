Pascal Praud et vous - Disparition de Lina : quel est le protocole de recherche des enquêteurs ?

Où est Lina ? Cette adolescente de 15 ans a disparu samedi dans le Bas-Rhin. Le parquet de Saverne, près de Strasbourg, a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante", et des battues sont organisées pour la retrouver. Dans l'émission Pascal Praud et vous ce mardi, Jacques Morel, général de gendarmerie et ancien patron de la section de recherche de Versailles, explique le protocole appliqué par les enquêteurs. "Dans ce type de disparition, il y a deux équipes différentes : une qui s'occupe des recherches immédiates sur le terrain (...) et des enquêteurs - souvent des personnels féminins - qui vont au contact de la famille immédiatement pour recueillir toute information sur la personne disparue", détaille-t-il au micro d'Europe 1.