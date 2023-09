Disparition de Lina : dans le Bas-Rhin, les habitants se mobilisent pour retrouver l'adolescente

Une adolescente de 15 ans, Lina, a disparu samedi à proximité de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), a annoncé lundi le parquet de Saverne qui a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". La jeune fille devait se rendre à pied depuis son domicile jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres, afin de rallier Strasbourg et d'y retrouver un ami qui, ne la voyant pas arriver, a donné l'alerte.

Très émue, la mère de Lina s'est exprimé : "Je veux retrouver ma fille. Je veux qu'elle soit près de moi. Comme pour toutes les mamans, c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. Je ne souhaite ça à personne. C'est une grande douleur".

"On espère tous"

Dans la région, la disparition de Lina secoue les habitants. Lundi, une centaine de personnes se sont mobilisées pour tenter de retrouver Lina, en vain. Ce mardi, les volontaires se sont donné rendez-vous pour une nouvelle battue. Les environs de la gare de Saint-Blaise-la-Roche vont être passés au peigne fin. La gare, en coupant par une forêt, se situe à un kilomètre du domicile de la jeune fille. Lina a peut-être effectué ce parcours.

Ce chemin a été fouillé lundi par ses voisins et amis. "C'est une petite route comme il en existe tant ici. C'est montagneux ici et il y a beaucoup de villages, de ruisseaux et d'animaux", explique Evan, un ami de Lina.

La zone est en dénivelée et par conséquent compliquée à ratisser même pour les équipes cynophiles et les hélicoptères. Audrey, une amie de la mère de Lina, compte bien participer à la battue organisée ce mardi : "On montre à la famille que nous sommes là et qu'ils ne sont pas seuls. On fait de notre mieux et on apporte le plus d'aide possible. Lorsqu'on fait ce genre de battue, on est toujours partagés entre l'espoir de trouver ou non quelque chose. On espère tous".

À ce stade, aucune piste n'est privilégiée. Seule la fugue semble un peu moins plausible puisque Lina n'a jamais fugué, ce qui rend sa disparition encore plus inquiétante.