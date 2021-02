Deux nouvelles rixes dans l'Essonne, trois interpellations et un blessé par arme blanche

Quelques jours après les rixes mortelles de Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine, le département de l'Essonne, au sud de l'Île-de-France, a de nouveau été secoué par deux affaires de violences. Dans la première, une rixe a été arrêtée par les policiers avant même qu’elle ne commence, à Savigny-sur-Orge. Une vingtaine de personnes, âgées d'environ 15 à 20 ans, étaient présentes sur place, les armes blanches ont été saisies et aucun blessé n'est à déplorer. Les personnes impliquées habitent les quartiers rivaux du Pré-Saint-Martin et des Grands Veaux.

Une rixe de 30 personnes à Évry

Dans l'autre affaire, une rixe a éclaté dans la journée à Évry, plus grande ville du département, à proximité du Lycée Le Parc des Loges. Une trentaine de personnes ont été impliquées et l'une d'entre elles a été blessée à coup de couteau, au niveau du flanc. Son pronostic vital n’est pas engagé et ses jours ne sont pas en danger. Trois interpellations ont eu lieu.