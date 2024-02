Deux hommes interpellés après le home-jacking de l'influenceur Just Riadh

Deux hommes de 19 et 20 ans ont été interpellés mercredi dans le Val-d'Oise, soupçonnés d'être les auteurs du home-jacking chez l'influenceur Just Riadh en Seine-et-Marne, a appris l'AFP jeudi de source policière. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 heures du matin, trois personnes étaient entrées par effraction au domicile de l'influenceur en Seine-et-Marne, où il se trouvait avec sa femme et son petit frère, selon une source policière.

Une location de voiture à l'origine de l'arrestation

Les cambrioleurs ont menacé le couple avec des couteaux avant de s'enfuir en emportant trois téléphones, deux montres de luxe d'une valeur de 20.000 euros et 1.000 euros en espèces. Les enquêteurs ont retrouvé leur trace grâce au réseau de vidéosurveillance de la commune et les caméras d'un voisin, qui ont filmé une voiture circulant dans le secteur au moment des faits, a rapporté jeudi à l'AFP une source policière.

Le véhicule avait été loué dans une agence de Saint-Gratien (Val-d'Oise) pour une période qui prenait fin mercredi en fin de journée, selon la même source. Les enquêteurs n'ont eu qu'à surveiller l'agence et à interpeller deux des trois suspects lorsqu'ils sont venus rendre la voiture. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol aggravé en bande organisée.

Les célébrités de plus en plus visées par les home-jacking

Just Riadh, Riadh Belaïche de son vrai nom, est un influenceur de 25 ans qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos humoristiques. Il cumule aujourd'hui plus de 13 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sa notoriété lui a ouvert les portes du cinéma, où il a notamment incarné en 2023 le rôle du champion du monde 2014 des desserts glacés Yazid Ichemrahen dans le film "A la belle étoile".

Ces derniers mois, les home-jacking - des cambriolages violents avec les victimes présentes au domicile - chez des célébrités se sont multipliés en région parisienne : la chanteuse Vitaa, l'animateur Nikos Aliagas, des joueurs du PSG, le chef cuisinier Jean-François Piège en ont notamment été victimes. De janvier à novembre 2023, la préfecture de police a recensé au total 288 home-jackings dans Paris et sa proche banlieue, soit 49 de moins que sur la même période en 2022. Mais les célébrités semblent de plus en plus visées.