Deux agents de la préfecture de l'Essonne mis en examen pour corruption

Deux agents de la préfecture de l'Essonne soupçonnés d'avoir accordé des titres de séjour à des étrangers sur la base de documents qu'ils savaient faux et contre rémunération ont été mis en examen vendredi, a-t-on appris auprès du parquet d'Évry.

Détention provisoire requise. Deux intermédiaires, qui auraient été chargés de mettre en relation les demandeurs de titres de séjour avec les agents, ainsi que de fournir les faux documents, ont également été mis en examen. Les agents ont été placés sous contrôle judiciaire et le parquet a requis la détention provisoire pour les intermédiaires.

Information judiciaire ouverte. Les agents, qui minimisent pour l'heure les faits, auraient touché environ 10.000 euros en argent liquide. Le nombre de dossiers concernés n'est pas encore connu. Les deux fonctionnaires avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi. Une information judiciaire a été ouverte vendredi pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, et corruption.

La préfecture a indiqué avoir sollicité une enquête de l'inspection générale de l'administration auprès du ministère de l'Intérieur.