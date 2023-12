Yvelines : des lycéens choqués après l'interpellation d'un élève pour menaces de mort envers son professeur

"Je vais l'agresser et le battre à mort." Ces mots, Antoine ne pourra pas les oublier. Mains dans les poches, le lycéen patiente à l'arrêt de bus. Il a une mine déconfite après avoir appris la garde à vue d'un camarade de sa promotion ce lundi. Et pour cause, cet élève de terminale d'un lycée privé du Chesnay-Rocquencourt dans les Yvelines a menacé de mort sur Instagram un enseignant de mathématiques. Il a été interpellé dimanche à son domicile.

Antoine assure que tous les professeurs ont été choqués. "Moi, j'étais dans ma classe, un professeur nous en a parlé. Il était assez ému et on sent quand même qu'il y a une tension. Beaucoup sont énervés par les propos qu'il a tenus", explique cet élève du lycée privé catholique Blanche-de-Castille, dans une commune proche de Versailles.

"C'est une personne assez repliée sur elle-même"

Derrière les murs de l'établissement, tous tentent de comprendre comment cet élève, pourtant connu pour être discret et seul, a pu menacer de mort un professeur sur les réseaux sociaux. Certains lycéens affirment qu'il ne faisait pas de vagues comme Lorène, élève en terminale. "C'est une personne assez repliée sur elle-même et qui ne parlait pas beaucoup aux gens. Je pense qu'il mérite juste d'être aidé parce qu'il ne devait pas aller bien pour en arriver jusque là, ce n'est pas anodin", raconte Lorène auprès d'Europe 1.

La jeune lycéenne ne s'attendait pas à vivre ce genre de moment au sein de son établissement. "Surtout que c'est un lycée privé. On pense qu'il y a plus de sécurité et d'encadrement. Mais ça peut arriver n'importe où en fin de compte", déplore-t-elle. Elle espère que l'adolescent de 16 ans sera expulsé définitivement pour passer à autre chose.

Le professeur, lui, a déposé plainte dimanche matin au commissariat de Versailles. Il a indiqué n'avoir jamais eu de "conflits" avec cet élève de sa classe, souvent absent des cours, a précisé une source policière.