Cyril Hanouna - «C'était horrible» : un des trois chasseurs agressés par des migrants témoigne

Une histoire qui peut glacer le sang. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le marais de Tardinghen situé dans le Pas-de-Calais, trois hommes accompagnés d’un enfant âgé de trois ans ont été pris pour cible par une soixantaine de migrants. Ces trois chasseurs avaient averti les forces de l'ordre de la tentative de traversée de la Manche de ces exilés et ont donc subi les représailles de ces derniers.

Ce lundi, dans l'émission On marche sur la tête, Cyril Hanouna donne la parole à Adrien, un des trois chasseurs attaqués, pour raconter son témoignage. "On les a vus se jeter sur nous en criant avec les canards décapités dans les mains et des barres de fers. C'était horrible", témoigne-t-il toujours sous le choc.