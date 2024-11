Cyril Hanouna : «Cela ne sert à rien d'écarteler Pierre Palmade sur la place publique», assure un auditeur

Dans l'émission On marche sur la tête, François, un auditeur, a tempéré les critiques faites à l'encontre de l'ancien humoriste Pierre Palmade, dont le procès s'est ouvert ce mercredi. Pour lui, "cela ne sert à rien de l'écarteler sur la place publique. C'est quelqu'un de très intelligent, qui ne sait même plus où se mettre", presque deux ans après l'accident ayant fait trois blessés graves d'une même famille, dont une femme ayant perdu le bébé qu'elle attendait. "Un homme intelligent, c'est un homme qui ne prend pas la voiture dans cet état", a nuancé Céline, une autre auditrice.

"Hélas, il est dans l'alcool, dans la drogue [...] Il était attiré par ça et a eu du mal à s'en dégager. Mais je ne suis pas là pour le défendre, je défendrai plus les victimes, bien sûr, parce que c'est une chose qui est atroce", rappelle François, qui espère maintenant que Pierre Palmade puisse se soigner et témoigner de son expérience d'addiction auprès d'autres personnes également touchées. Pour rappel, le procès requiert cinq ans de prison, dont deux ferme, contre l'ancien humoriste après l'accident qu'il a provoqué en février 2023.