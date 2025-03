© Konstantinos Tsakalidis / SOOC / SOOC via AFP

Incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord : plus de 30 suspects, selon le procureur

Plus de 30 personnes sont suspectes dans l'affaire de l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord, qui a fait 59 morts dimanche dernier. Parmi eux, un ancien ministre et sept policiers sont soupçonnés. Il y a également eu près de 200 blessés dans ce sinistre, l'un des incendies de discothèque les plus meurtriers d'Europe.