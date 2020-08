Canicule : attention, les cambrioleurs profitent des fenêtres ouvertes

Le mode opératoire est (un peu) particulier, mais deux cambrioleurs à Limoges ont décidé dans la nuit de vendredi à samedi de retirer leurs chaussures avant de s’introduire dans une maison, dans le quartier des Émailleurs, afin de ne pas réveiller les habitants. Un voisin a donné l’alerte après les avoir aperçu ressortir par la fenêtre, des ordinateurs et des téléphones sous le bras.

Les autorités appellent à la vigilance

Les policiers ont retrouvé peu après les deux hommes, circulant à pied et sans chaussures, et les ont interpellés. Les présumés voleurs avaient réussi à s’introduire dans la maison sans effraction, car, à cause de la chaleur étouffante, les fenêtres avaient été laissées ouvertes.

Les autorités veulent donc faire passer un message important : ne laissez pas les portes et les fenêtres ouvertes. Les cambriolages explosent lors des canicules et plusieurs plaintes ont déjà été déposées à Limoges ?