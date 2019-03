Besançon : un proviseur adjoint agressé par un élève

Une enquête a été ouverte à Besançon après l'agression jeudi par un élève d'un proviseur-adjoint du lycée Louis-Pergaud, pour une raison inconnue, a-t-on appris de source policière.

Le proviseur-adjoint a perdu connaissance quelques minutes. L'agression s'est produite dans la matinée. Convoqué par l'administration du lycée en raison de multiples absences, l'élève, dont l'âge n'a pas été précisé, a agressé le proviseur-adjoint de l'établissement lors d'une altercation. Il lui a donné un coup de pied, alors que le proviseur-adjoint se trouvait près d'un escalier. Ce dernier a chuté et perdu connaissance pendant quelques minutes, sa tête ayant heurté la rampe. La victime a été prise en charge par les secours et évacuée vers le centre hospitalier universitaire de Besançon, dont elle est ressortie dans l'après-midi.

Le mis en cause n'a pas été interpellé. Peu après les faits, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait et une cellule psychologique a été mise en place à destination des élèves et des personnels de l'établissement. Le parquet du tribunal de grande instance de Besançon a ouvert une enquête en flagrance, confiée au commissariat de police de Besançon. Le mis en cause n'avait pas été interpellé jeudi soir.