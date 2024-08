Besançon : un mineur écroué après une rixe mortelle

Dans la soirée de dimanche, vers 23h00, rue de l'amitié à Besançon, une rixe avait éclaté entre les deux individus, se disputant une chaise pour profiter de la fraicheur au pied d'un immeuble, au soir de la première journée de l'épisode de canicule.

Selon ses déclarations en garde à vue, le mineur non accompagné, de nationalité malienne et jusqu'alors inconnu des services de police, "aurait pris un coup de poing au visage, puis été aspergé d'un produit d'essence, et quelqu'un aurait brandi un briquet", a déclaré le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, au cours d'une conférence de presse.

Les forces de l'ordre prises à partie lors de leur intervention

Logé dans l'immeuble par le service de la protection de l'enfance, le mineur, "vexé, en colère, (...) a souhaité se faire justice lui-même", a expliqué le procureur. Il serait remonté chez lui pour se changer, avant de redescendre, armé d'un couteau de cuisine, et d'asséner au moins deux coups de couteau à sa victime, l'un dans le dos, touchant le foie et un poumon, et un autre dans l'abdomen.

Il a également légèrement blessé une autre personne ayant tenté de s'interposer, ce qui lui vaut également une mise en examen pour "violences avec arme". Malgré l'intervention rapide des secours et le transfert de la victime au CHU dans la soirée, celle-ci est décédée des suites de ses blessures.

Les policiers avaient procédé dans la soirée de dimanche à l'interpellation du suspect dans son appartement, ainsi que des deux autres mineurs logés au même endroit. Ces derniers ont été brièvement placés en garde à vue avant d'être relâchés.

Les forces de l'ordre ont été prises à partie lors de leur intervention, ce qui a occasionné des "dégâts matériels", et un policier a été "blessé au niveau du nez" après avoir reçu "un coup de béquille au visage", a précisé la commissaire Déborah Boucher lors de la conférence de presse. Conformément aux réquisitions, il a été placé en détention provisoire, a indiqué le parquet dans la soirée.