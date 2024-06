Automobiliste mortellement percuté à Clamart : ce que l'on sait du profil du suspect âgé de 14 ans

Ce n'est pas sa première garde à vue et il collectionne déjà plusieurs condamnations. Mardi, un adolescent de 14 ans a été placé en garde à vue après avoir percuté et tué un automobiliste tôt dans la matinée à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Le suspect avait déjà été reconnu coupable de vol avec violences et d'atteinte à l'intimité de la vie privée en décembre dernier par le tribunal pour enfants de Créteil.

Il avait, depuis, été placé sous contrôle judiciaire. Il n'avait pas le droit, par exemple, de porter une arme. Mais si sa culpabilité a bien été reconnue par un tribunal, les juges n'ont pas prononcé de sanctions, conformément aux particularités de la justice des mineurs. La sanction doit être décidée le 12 juillet prochain, soit près de huit mois après ce premier passage devant le juge.

Poursuivi pour homicide involontaire aggravé

Ce qui ne l'a visiblement pas dissuadé de conduire une voiture volée, de refuser le contrôle des policiers avant de percuter un véhicule en sens inverse. Il est poursuivi, à ce stade, pour homicide involontaire aggravé, un délit passible d'une peine allant jusqu'à dix ans de prison pour un majeur, mais réduite de moitié pour un mineur de plus de 13 ans.

Un maximum de cinq ans de prison, donc, qui plus est aménageable la plupart du temps. La justice pénale des mineurs considère en effet l'incarcération comme un dernier recours et devant être aussi brève que possible.