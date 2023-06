Attaque à Annecy : comment parler aux enfants de ces drames ?

Que dire aux plus jeunes ? Que vous soyez parents, grands-parents ou enseignants, vous vous demandez sans doute comment parler aux enfants de cette dramatique attaque, survenue jeudi à Annecy, où six personnes ont été attaquées à l'arme blanche par un homme de 31 ans. Ces jeunes ont peut-être vu des images ou entendu des récits à la radio. Alors, comment les rassurer ? Pour répondre à cette question, le pédopsychiatre Stéphane Clerget donne ses conseils au micro d'Europe 1.

Expliquer, rassurer et se libérer

"Nous, ce qu'on doit absolument faire, c'est évidemment leur expliquer qu'ils ne sont pas menacés, que ce qui s'est produit est loin de chez eux et surtout, que l'agresseur a été arrêté et qu'il est hors d'état de nuire", souligne le spécialiste. En revanche, si les enfants expriment leur crainte de subir de telles choses, le pédopsychiatre explique qu'il est possible de "leur demander ce qu'ils pourraient faire pour se défendre".

Si toutes les réponses peuvent être différentes, comme aller se cacher, courir ou appeler de l'aide, il est tout de même nécessaire d'élaborer et de mettre en place des mécanismes de défense. "Cela permet justement de les apaiser. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans la situation. En revanche, dans ce cauchemar, c'est important qu'ils trouvent des moyens de s'en libérer", conclut Stéphane Clerget. Par ailleurs, le maire d'Annecy invite les habitants à se retrouver dimanche matin à 11 heures, sur le lieu de l'attaque, au bord du lac d'Annecy. Une marche blanche sera rendue en hommage aux victimes.