Ardèche : un corps découvert après les intempéries

Un corps a été découvert mardi soir en Ardèche en aval de l'endroit où un homme a disparu après les fortes intempéries du week-end, mais les secours n'ont pu y accéder, a indiqué la préfecture du département. Le corps a été signalé par des chasseurs et des proches de l'homme porté disparu depuis samedi soir à Saint Martin de Valamas, a précisé à l'AFP la préfecture. "L'endroit est pour l'heure inaccessible par les unités de gendarmes et pompiers" et le corps n'a pu être identifié, a-t-elle poursuivi. Une nouvelle tentative pour y accéder aura lieu mercredi matin.

Selon une source gendarmerie, la personne disparue est le responsable d'une centrale hydroélectrique qui était parti contrôler son installation. Les violentes intempéries du week-end dans le sud-est ont fait six morts, dont une fillette de quatre ans dans le Gard. Son frère de 13 ans était toujours porté disparu mardi soir.