Intempéries dans le Gard : «Un risque d'hypothermie», des conditions très difficiles pour les secouristes

Alors que trois corps sans vie ont été découverts dans le Gard dimanche par les secours à Goudargues suite aux violentes intempéries qui ont frappé le sud-est de la France, quatre personnes sont encore activement recherchées. Parmi elles, un père et ses deux enfants, âgés de quatre et treize ans. Ces derniers ont été emportés par les eaux alors qu'ils tentaient de traverser en voiture un pont submersible à Dions. Dans ce petit village de 600 habitants, l'inquiétude est très grande.

"C'est très dangereux"

C'est ici que le véhicule de cette famille a été retrouvé. Il a été localisé à proximité du pont depuis lequel on a perdu sa trace samedi soir et c'est la baisse du niveau des eaux qui a permis au secours d'apercevoir la voiture sans personne à l'intérieur. Les recherches ont repris dès le début de la matinée et des moyens aériens, mais aussi des plongeurs vont être mobilisés, même si pour ces derniers, la tâche sera très compliquée, explique Philippe. Il est pêcheur et connaît bien les eaux glaciales du Gardon, cette petite rivière qui draine le village.

"Vous ne savez pas le niveau de l'eau, le courant est très actif et entraîne. Donc c'est très dangereux. Là, elle est gelée l'eau. Toute cette eau vient des montagnes, il y a un risque d'hypothermie", conclut-il.

C'est donc dans ces conditions très compliquées que les recherches ont repris ce matin, avec malheureusement peu d'espoir de retrouver les membres de cette famille vivants.