Alpes-Maritimes : une explosion et un incendie ravagent un supermarché

Une violente explosion et un incendie ont ravagé un supermarché Aldi ce samedi vers 6 heures du matin à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a annoncé Nice-Matin. Deux employées arrivaient sur les lieux au moment des faits mais aucune des deux n'a été blessée, indique le quotidien régional.

La cause de l'explosion reste inconnue. Une soixantaine de pompiers et de nombreux engins de secours ont été déployés sur les lieux pour empêcher que l'incendie ne se propage aux bâtiments voisins. Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, ainsi que le sous-préfet se sont rendus rapidement sur les lieux. Le maire a indiqué que de nombreux membres des forces de l'ordre ont également été mobilisés et qu'il prendrait rapidement contact avec les propriétaires du supermarché. La cause de l'explosion reste pour l'instant inconnue.