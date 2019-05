Alpes-Maritimes : mort du skieur emporté par une avalanche

Le skieur de 34 ans emporté par une avalanche dimanche dans le massif du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, a été retrouvé mort en début de soirée, sous deux mètres de neige, par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), selon des sources concordantes.

L'alerte avait été donnée par l'autre skieur emporté apparemment par la même plaque à vent, mais qui avait réussi à se dégager lui-même au bout de plus d'une trentaine de minutes d'efforts. Cet homme, âgé de 46 ans, avait réussi à prévenir les secours qui l'ont ensuite pris en charge. Le parquet de Nice a ouvert une enquête en recherches des causes de la mort, confiée à la brigade de recherches de Puget-Théniers et au PGHM.

Une zone difficile à atteindre

L'avalanche a eu lieu à 13 heures et les secours ont été prévenus à 16h40, a-t-on précisé de même source. Leur progression vers les lieux de l'accident, une zone située près du Mont-Ponset, sur la commune de Saint-Martin-Vésubie, s'est faite en véhicule puis à pied, l'accès en hélicoptère étant rendu impossible par les conditions climatiques.

D'importants moyens avaient été engagés pour retrouver le skieur disparu, une dizaine de militaires du PGHM, les CRS Alpes basés à Saint-Laurent-du-Var, ainsi que l'hélicoptère Dragon 06 de la sécurité civile. La préfecture a renouvelé les appels à la prudence concernant les activités de montagne, alors que le manteau neigeux reste important pour la saison dans le massif du Mercantour. Un autre skieur avait perdu la vie samedi dans les Alpes, semble-t-il emporté lui aussi par une avalanche, dans le massif des Aiguilles rouges, en Haute-Savoie.