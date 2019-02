INFORMATION EUROPE 1-Aisne : 2 morts et 2 blessés dans l'incendie d'une maison

INFO EUROPE 1

Un incendie mortel s'est déclaré mercredi soir vers minuit à Hirson dans l'Aisne, près de la frontière belge. Le pavillon d'un couple et de leurs deux enfants a été ravagé par les flammes pour une raison encore inconnue, selon les informations recueillies par Europe 1.

Le père de famille et son fils de 7 ans ont péri dans l'incendie. La mère et son autre fils âgé de 15 ans sont blessés et ont pu être secourus. Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade de gendarmerie de Vervins.