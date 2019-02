Agression à Paris : un suspect interpellé, ce n'était pas de l'acide

INFO EUROPE 1

Un suspect d'une trentaine d'années a été interpellé vendredi vers 23 heures après ce que l'on a cru être une agression à l'acide dans la matinée, selon les informations recueillies par Europe 1.

Dans un premier temps, il a été question d'un jet d'acide sur un homme dans le métro, la victime étant alors gravement brûlée et son pronostic vital engagé. L'enquête a rapidement démontré qu'il s'agissait d'un différend probable entre sans-domicile-fixe dans un parking de la gare de Lyon et non dans le métro.

Des photos du suspect issues de la vidéosurveillance ont été diffusées aux services de police parisiens par la brigade des réseaux ferrés. Vers 23h30, un équipage de la BAC a repéré et interpellé dans la rue ´ un suspect correspondant au signalement, non loin du lieu de l'agression, dans le 12e arrondissement. Il s'agit d'un homme de 31 ans, visiblement sans domicile fixe. L'analyse du produit qu'il avait jeté sur la victime a révélé qu'il s'agissait non pas d'acide mais d'un produit inflammable type alcool à brûler. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé.