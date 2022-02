Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais fascine, le public se presse pour assister au procès

Ce lundi marque le début de la troisième et dernière semaine du procès Lelandais , dont le verdict est attendu vendredi. Aujourd'hui sont attendus à la barre les experts psychiatres qui ont examiné le meurtrier présumé de la petite Maëlys. À moins que la cour d'assises de l'Isère ne revienne sur les aveux tardifs de Nordahl Lelandais, vendredi dernier en fin de journée, lorsque son avocat lui a enfin fait reconnaître que l'enlèvement et le meurtre de la petite fille étaient "des actes volontaires" .

Quoi qu'il en soit, c'est un procès qui passionne, comme l'a constaté Europe 1. Depuis 15 jours, le public se presse dans les couloirs du tribunal de Grenoble pour assister aux audiences et voir le meurtrier présumé de la petite Maëlys. Ils étaient près de 300 vendredi dernier, jour de l'interrogatoire de l'ancien maître-chien, à attendre une place pour assister au procès. Deux files d'attente de 150 personnes, l'une pour la salle d'audience, l'autre pour la salle de retransmission vidéo, toutes deux ouvertes au public.

Un public prêt à patienter longtemps pour comme Franck, très touché par le drame vécu par la famille de Maëlys et qui, en fin de journée, attendait encore pour entrer. "On attend depuis 11 heures ce matin. On vient apporter notre soutien à Maëlys et à sa famille. Je me mets à la place du papa, de la maman... Je ne sais pas dans quel état je serais s'il m'était arrivé cette histoire-là", explique-t-il.

Un public fasciné par Lelandais

Mais la majorité des gens ne sont venus que pour Nordahl Lelandais, comme fascinés par le meurtrier présumé. "C'est intéressant de le voir en vrai. On l'a vu à la télé, on l'a entendu parler, mais on a envie de le voir en chair et en os", reconnaît une jeune femme. "J'aimerais juste voir la bête", surenchérit une autre avant de poursuivre. "C'est un gars qui a un bagage hyper lourd en lui et une bête qui dort en lui, ça se sent, ça se voit".

Pour un autre, Lelandais pourrait être 'monsieur tout le monde'. "On le qualifie souvent de monstre mais ça pourrait être n'importe qui. C'est assez perturbant, il a la tête de 'monsieur tout le monde', qu'on pourrait croiser le matin en allant acheter le pain", constate-t-il. Un public fasciné et une affluence que les forces de l'ordre sont obligés, chaque jour, de réguler. D'autant que l'on attend encore plus de monde cette semaine à l'approche du verdict.