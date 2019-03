"Les 12 Coups de midi" : Christian Quesada, recordman de l'émission, écroué pour détention d'images pédopornographiques

Christian Quesada, qui détient le record de victoires dans le jeu télévisé de TF1 Les 12 coups de midi, a été mis en examen et écroué mercredi, selon les informations de RTL. Placé en détention provisoire, il est accusé de "détention et diffusion d'images pédopornographiques", mais également de "corruption de mineur".

L'ancien candidat aurait reconnu les faits lors de sa garde à vue. Lors de la perquisition menée à son domicile, dans l'Ain, les enquêteurs ont retrouvé des milliers de documents, photos et vidéos, à caractère pédopornographiques. Une information judiciaire a été ouverte afin d'expertiser les disques durs des ordinateurs. L'enquête, poursuit RTL, pourrait permettre de remonter la piste d'autres délinquants sexuels.

"Des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs", a indiqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode à l'AFP. "Il se rend compte de gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", précise le magistrat.

Également poursuivi pour "tentative de corruption de mineur". Les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui suite à la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur internet avec une autre personne se faisant passer pour un mineur. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", explique à l'AFP le procureur.

En 2016, Christian Quesada avait engrangé la somme record de plus de 800.000 euros, en 193 participations. En novembre 2017, il avait publié son autobiographie, Le Maître de midi. Il y racontait notamment son parcours scolaire chaotique, ainsi que son addiction à la cocaïne et sa vie dans la rue.