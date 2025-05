Cyril Hanouna - «Ousmane Dembélé sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avec Kylian Mbappé, ce n’est pas le même joueur», estime Cyril Hanouna

Aujourd'hui dans "On marche sur la tête", Cyril Hanouna et ses invités débattent de voir ou non le Paris Saint Germain se qualifier en finale de la Ligue des Champions et d'analyser l'impact qu'a eu le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.