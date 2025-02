Le «Es Saadi» : seul hôtel familial de Marrakech

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



Dans le seul hôtel familial de Marrakech, créé il y a bientôt 60 ans par une famille Franco-marocaine : les Bauchet Bouhlal. Il se trouve dans le quartier de l’Hivernage, c’est Le Es Saadi. « Le Bienheureux » en arabe. Une belle promesse pour votre séjour. Et je confirme on s’y sent comme a la maison loin de l’ostentatoire de la palmeraie. Rapide rembobinage : dans les années Jean Bauchet, propriétaire du Moulin rouge, est invité par le pacha de Marrakech à venir au Maroc. Dans la foulée, Il ouvre en 52 le 1 er casino du Maroc et d’Afrique.. en 66 sa fille Elizabeth elle ouvre l’Hôtel. Exceptée la Mamounia, il n’y avait pas d’autres hôtels. Et Il va devenir l’Hôtel a la mode des années 70- un style retro-chic à la californienne qui est toujours d’actualité. Ils vont tous y séjourner : St Laurent et Berger, les Rolling stones, Joséphine Baker et Aznavour qui vont même se produire en scène ouverte au Casino, le Theatro. Aujourd’hui ce sont les plus grands Dj qui s’y produisent.

Un bon argument pour emmener nos grands ados avec nous en vacances sans qu’ils rechignent

Tout est reparti sur 8 ha de jardins. Au choix l’Hôtel, autour de 100 euros la nuit, et le Palace, lui autour de 200. Très Marocain. Chaque suite rend justement hommage à un artiste du pays. Elizabeth est une sommité dans le monde de l’art, elle organise même des expositions dans Palais. Qui lui a été ouvert par son fils et son épouse Jean Alexandre et Caroline. C’est Un bijou d’architecture arabo-musulmane. Le restaurant gastronomique marocain en est le plus bel exemple : la Cour des Lions. La même que celle de l’Alhambra. C’est la grande cheffe du Mansouria à Paris, Fate Mahal, qui a signé la carte des recettes traditionnelles oubliées. Rares. Les produits eux viennent de la ferme familiale, le Potager du bled 23 ha. Et si explorer la cuisine marocaine vous tente demandez a suivre un cours : sachez qu’au Maroc on juge une bonne cuisinière à son Zaalouk : caviar d’aubergines. Donc A vous de jouer les Bienheureux a Marrakech !

Fiche Pratique :

- Es Saadi Marrakech resort : www.essaadi.com

· Le Spa du Palace : Spa Dior

· La Boite de nuit : Le Theatro

· Le Casino de Marrakech

· Le restaurant festif : L’épicurien

· Le Restaurant gastronomique : La Cour des Lions

UN KEBAB MAISON

Impossible d’y couper, on en trouve à tous les coins de rues !

Le kébab a conquis la France.

Ce sandwich a été inventé au début des années 1970 à Berlin par un immigré turc du nom de Kadir Nurman

Il a l’idée d’assembler la viande épicée, grillée verticalement dans un pain avec des légumes et de recouvrir le tout de sauce… la fameuse sauce blanche

Le pain est ce que l’on nomme un pain pita ou un pain turc.

Il est originaire du moyen-orient où il est connu depuis l’antiquité

La recette

Couper la viande d’agneau en tranches et la faire mariner une nuit avec l’huile, le lait, les épices, l’ail écrasé et l’oignon coupé en morceaux / cuire les tranches 4 min sous le grill du four / réaliser la sauce blanche avec un yaourts, des herbes (coriandre, menthe) et un filet de citron /

Farcir le pain de viande, de salade, de lamelles de poivron et recouvrir de sauce