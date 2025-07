Paul Bocuse dans l’intimité

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

On s'intéresse ce samedi au pape de la gastronomie, Paul Bocuse, à l'occasion de la sortie du livre “Bocuse malgré moi” de Eve-Marie Zizza-Lalu aux éditions Stock. On parle peu de la personnalité du chef qui a fait rayonner la cuisine française dans le monde entier au 20e siècle. Autour de la table pour en parler avec Laurent Mariotte et ses chroniqueurs : Eve-Marie Zizza-Lalu. Elle est la fille de Patricia Zizza, une femme qui a enorment compté dans la vie de Paul Bocuse. Dans “Bocuse malgré moi”, Eve-Marie Zizza-Lalu raconte que le chef débarque dans sa vie quand elle a 7 ans! Il vient s’immiscer dans ce lien fusionnel qu’elle entretenait avec sa mère. L’occasion de parler de l’amour de Paul Bocuse pour les femmes, de sa mégalomanie et des voyages qu’il a effectués à l’étranger pour valoriser la gastronomie française. Le chef avait une facilité à communiquer et une vraie générosité. Il apportait toujours des produits de son terroir dans ses bagages pour partager. La convivialité !