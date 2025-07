Les indispensables ustensiles

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Ce samedi, l’équipe de La table des bons vivants autour de Laurent Mariotte vous aide à choisir et entretenir votre batterie de cuisine. Couteaux, planches, casseroles et poêles.

Pour cuisiner, il faut du bon matériel. Septembre, c’est la rentrée et les bonnes résolutions sont à l’ordre du jour ! A la table des bons vivants, on vous aide à choisir ou renouveler votre batterie de cuisine : casseroles, poêles, planches à découper et couteaux. Aujourd’hui autour de Laurent Mariotte, deux chefs : Yves Camdeborde et Nabil Zemmouri.

Depuis quelques mois, un débat fait rage autour des poêles et des casseroles : avec ou sans revêtement anti-adhésif. En décembre dernier : le Centre international de recherche sur le cancer a annoncé avoir classé plusieurs molécules de la famille des PFAS, qu’on appelle les “polluants éternels”, comme cancérogènes… Parmi eux, le polytétrafluoroéthène (PTFE) connu sous l'appellation commerciale Téflon. Les députés ont adopté une loi en avril, restreignant l’usage des PFAS en raison de risques sanitaires et environnementaux en 2026… excluant les ustensiles de cuisine tels que les poêles en Téflon ! Il existe des alternatives au revêtement : inox, acier, céramique non émaillée ou terre cuite non émaillée. Si vous choisissez l’inox, le chef Yves Camdeborde vous donne ses trucs et astuces pour cuisiner sans que ça n’accroche !

Les couteaux sont des ustensiles plus qu’indispensables en cuisine. Quels sont les couteaux à avoir à la maison ? C’est la question à laquelle Yves Camdeborde, Nabil Zemmouri et Laurent Mariotte répondent. Même si le chef bistronome Yves Camdeborde n’achète que des couteaux français, il reconnaît que les couteaux japonais sont de très bonne qualité. Il nous explique pourquoi.