Ce samedi, la table des bons vivants nous emmène faire le tour du monde des sandwichs ! Sando japonais, banh-mi vietniamien, bagel américain, fricassé tunisien, et si le sandwich était la recette au monde la plus partagée ? On en parle avec Jean-Noël Escoffier, auteur de Sandwich, un tour du monde en 150 recettes aux éditions Flammarion. Il a répertorié tous les sandwichs qu’on prépare aux quatre coins du globe, ils ont tous une histoire, à commencer par le Cubano, un sandwich composé d’une échine de porc mariné au citron et citron vert et longtemps mijotée, assemblée entre deux tranches de pain avec du salami et du jambon et agrémenté de cheddar et de moutarde. Ce dernier est né en Floride par les communautés cubaines installés dans l’Etat au XXème siècle. Ils étaient ouvriers dans les usines de cigares et cherchaient un casse-croûte copieux et rapide pour garder la cadence de travail. Le sandwich doit son nom à un Lord qui, au XVIIIème siècle, avait commandé un repas pratique facile à manger sans couvert, lui permettant de continuer à jouer aux cartes. On lui sert à cette époque deux tranches de rôti grillées entre deux morceaux de pain. Mais on peut remonter à plus loin les origines du sandwich : Au Ier siècle avant Jésus-Christ, Hillel L’Ancien, un éminent religieux juif, stipula que, pour fêter Pessah (pâques juive), il fallait manger des herbes amères et du pain sans levain ensemble, en compressant les végétaux entre deux tranches. Le premier sandwich de l'histoire de l’humanité est alors créé.



Toute la bande donne leurs astuces pour sublimer nos sandwichs sur la route des vacances ou en pique-nique, qu’il s'agisse de préparer des sandwichs équilibrés et frais comme le pan bagnat niçois ou bien de donner une nouvelle dimension au fameux thon-crudités. Sonia Ezgulian donne sa recette de fromage frais mélangé avec des échalotes, des herbes et une pointe de vinaigre à la manière d’une cervelle de canut lyonnaise. Il faut dire que le sandwich est passé de casse-croûte qui dépanne à un véritable repas pris au sérieux.

Avec Jean-Noël Escoffier, auteur de "Sandwich, un tour du monde en 150 recettes" aux éditions Flammarion

