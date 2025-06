La cuisine végétarienne pour tous

Chaque samedi, Laurent Mariotte et son invité vous livrent conseils, trucs et astuces autour de la gastronomie et l'alimentation. Un éclairage utile sur l'art du bien-manger. Aujourd'hui, tout savoir sur la cuisine végétarienne.

Ce samedi, la table des bons vivants s’intéresse à la cuisine végétarienne avec l’autrice et journaliste Estérelle Payany, elle vient de publier un livre La cuisine végétarienne aux éditions Flammarion.

Et si la cuisine végétarienne nous permettait de varier et d’équilibrer nos menus ? Aubergine frite comme un schnitzel, lasagnes de légumes, minestrone et aussi panisse marseillaise et champignons farcis, les recettes végétariennes ont toujours été là, elles font partie de notre inventaire de tous les jours.

Elles nous aident à varier notre quotidien en cuisine. L’un des secrets pour un plat végétarien gourmand et rassasiant c’est d’allier légumes, céréales et légumineuses (lentilles, pois chiche, fèves…). Loin des clichés d’une cuisine pas assez nourrissante, Estérelle Payany montre combien les recettes végétariennes font la part belle aux protéines végétale, vitamines et minéraux sans oublier d’être gourmand, à l’instar d’un chili sin carne, un mijoté qui garde toutes ses vertus revigorante même en y enlevant la viande.

Dans son livre, on y découvre des techniques de cuisson utile pour tous les légumes, telles que la cuisson des artichauts dans un “blanc” un mélange de citron, de farine et d’eau qui permet à l’artichaut de garder sa couleur verte et vive.

On y découvre aussi des astuces pour donner du goût à un bouillon de légume, on y glissant un peu de sauce soja au dernier moment par exemple ou bien laissant caraméliser les légumes dans la casserole avant de les mouiller afin de faire sortir les suces (une astuce très efficace à faire avec les champignons de Paris.)

C’est aussi l’occasion de revenir sur un produit qui gagne de plus en plus sa place dans nos placards : le tofu. L’autrice du livre avertit qu’il s’agit d’un produit fait pour lui donner du goût à grand renfort d’épices et de marinades au préalable. Elle donne aussi un conseil pour jouer sur les textures, notamment pour faire des dés de tofu frit.