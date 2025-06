La cuisine d’été des auditeurs

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Tous les jours, tout au long de la journée, découvrez comment la rédaction travaille et prépare l’information libre que vous entendez, assistez aux émissions, comme ce samedi à la Table des Bons Vivants où Sophie, Mathieu et Patricia, trois fidèles auditeurs de l’émission viennent partager leurs goûts de l’été et leurs recettes inratables qui font la joie de leurs tablées estivales entre amis et en famille.

Pour Patricia, l’été rime avec les herbes fraîches : thym citronné, romarin, menthe et fenouil sauvages qu’elle cueille dans la Garrigue lorsqu’elle est de passage chez sa sœur. Elle fait découvrir à Laurent Mariotte et sa bande la feuille de citron, un ingrédient de la cuisine laotienne, disponible dans toutes les épiceries asiatiques.

Elle plonge cette feuille dans toutes ses sauces tomates en été. Sophie, quant à elle, dévoile sa recette phare quand vient les beaux jours : les linguine alle vongole qu’elle prépare chaque été en Vendée dans sa maison de famille.

Après avoir fait dégorger les coques et palourdes du littoral dans plusieurs bain, elle concasse tomates, ail et persil qui serviront de base à la sauce.

Elle n’oublie pas d’y glisser une lichette de Muscadet et d’y verser les pâtes toujours cuites al dente car elles cuiront une dernière fois dans la sauce une fois égouttées.

Quant à Mathieu, pâtissier parisien, il apporte une tarte sablée aux fraises et aux framboises, le dessert qu’il propose chaque été à sa famille et ses enfants lorsqu’il est dans le Périgord.

C’est d’ailleurs en Dordogne qu’il prépare chaque mois d’août son clafoutis avec les mirabelles des jardins environnants sa maison de famille.

