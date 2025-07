Histoires de tables de chroniqueurs gastronomiques

Chaque samedi, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs reçoivent des experts pour débattre et décrypter l’agriculture, l’alimentation, la cuisine d’aujourd’hui. Un éclairage utile pour mieux choisir et cuisiner au quotidien.

Ce samedi à La table des bons vivants, Laurent Mariotte et son équipe sont accompagnés de deux grands chroniqueurs gastronomiques : Maurice Beaudoin et Laurent Guez.

Maurice Beaudoin a écrit dans France Soir, Ce Soir, L’équipe avant d’intégrer Le Figaro… Depuis 1978, il est l’auteur de la critique gastronomique du Figaro Magazine. Il raconte également ses plaisirs de tables et ses belles rencontres dans La France à ma table, éditions Plon (janvier 2023). Quant à Laurent Guez, il est journaliste depuis plus de 30 ans, et depuis 5 ans le “mangeur en chef” des journaux Le Parisien et Les Echos. Il partage sa “semaine à table” sur son compte instagram. Ils nous racontent leurs belles histoires de tables.

Et ce, alors que le restaurant occupe toujours une place importante dans les habitudes des Français. Près de 4 Français sur 10 déclarent y être allés au moins une fois par mois au cours de l’année écoulée, d’après une étude Ipsos. Et 7 Français sur 10 attendent d’y vivre une expérience inédite.

Comment choisir un restaurant ? Maurice Beaudoin nous confie que l’ambiance, les plats et ensuite le chef déterminent les lieux qu’il aime découvrir. De grands classiques généralement. Il aime bien les bons bistrots… et être accueilli. Alors que le sens de l’accueil a beaucoup changé, selon lui. Laurent Guez raconte choisir les adresses qu’il teste en fonction du bouche-à-oreilles des personnes hors métier et l’actualité qui s’impose avec des ouvertures. Sa dernière découverte, c’est Maison Avoise à Issy les Moulineaux où officie l’ancien bras droit de Guy Savoy Alexis Voisenet.

Quel est le bon prix du restaurant ? C’est la question qui est posée… “Le restaurant tient-il ses promesses ?” se demande Emmanuel Rubin, qui “juge que le bistrot est aujourd’hui hors de prix”.