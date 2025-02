Citron de Menton et orange sanguine : deux agrumes en haut du panier !

Comment les chefs cuisinent chez eux ?

Chaque samedi, Laurent Mariotte et son invité vous livrent conseils, trucs et astuces autour de la gastronomie et l'alimentation. Un éclairage utile sur l'art du bien-manger. Aujourd'hui, tout savoir sur la cuisine des chefs... à la maison, avec notre invité Virginie Basselot, cheffe du Chantecler et de la Rotonde au Negresco à Nice et Rémi Dechambre, auteur du livre « Quand les chefs rentrent à la maison, 80 chefs emblématiques vous invitent chez eux » aux éditions Larousse.