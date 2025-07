«The Girl from Ipanema» : la partition de Joao & Astrud Gilberto

Chaque matin, Ombline Roche vous raconte l'histoire qui se cache derrière un artiste. Un rendez-vous incontournable pour mieux apprécier l'œuvre de son auteur. Aujourd'hui, "The Girl from Ipanema".

Plongez dans les années 60 et l'univers de la bossa nova avec Ombline Roche. Découvrez l'histoire fascinante de l'album culte Getz/Gilberto, né de la rencontre entre les Brésiliens João Gilberto et Antonio Carlos Jobim, et le saxophoniste américain Stan Getz. Entre succès mondial et drame personnel, cet épisode vous révélera les secrets de tubes comme "The Girl from Ipanema". Une immersion passionnante dans la fusion du jazz et de la musique brésilienne.

