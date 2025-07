Chaque matin, Ombline Roche vous raconte l'histoire qui se cache derrière un artiste. Un rendez-vous incontournable pour mieux apprécier l'œuvre de son auteur. Aujourd'hui, "Won’t get fooled again"- The who

Été 1972, The Who électrisent 100 000 fans à la Fête de l’Humanité… jusqu’à une panne de courant brutale en plein concert. Entre légende rock et soupçon de censure, retour sur une soirée culte stoppée net dans le noir.

