Sylvie Vartan : Une histoire de hasard [1/3]

Jean-Claude Brialy raconte Sacha Guitry

Lors de ses 15 saisons passées à Europe 1 (1983-1998), le comédien Jean-Claude Brialy a enregistré une magnifique collection de portraits d’artistes dans ses émissions "Histoire de star" et "Il était une fois les stars". Inépuisable pourvoyeur d’anecdotes, l’acteur des "Cousins" ou du "Genou de Claire" était aussi un excellent conteur, donnant à ses récits une précision et une chaleur uniques. Dans cet épisode, Jean-Claude Brialy revient sur le destin extraordinaire de Sacha Guitry, homme de théâtre et de cinéma. À la fois auteur, acteur et réalisateur, il signe des œuvres majeures comme Le Roman d’un tricheur et La Poison. Ses dialogues et sa vision de son époque ont marqué la culture française. “Destins Extraordinaires” est un podcast issu des archives Europe 1 et produit par Europe 1.