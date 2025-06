Cœurs et Âmes - Les héritages qui pèsent lourds

Croire encore : quand la foi fait rire et réfléchir

Et si on pouvait parler de foi sans se prendre au sérieux ? Dans Cœurs et Âmes, cette semaine, place à une comédie inattendue : De mauvaise foi, un film drôle et tendre qui aborde la religion, les traditions et les grandes questions existentielles… avec humour. À nos côtés : – Pascal Demolon, acteur bien connu du cinéma et des séries – Herrade von Meier, jeune comédienne à la sensibilité lumineuse Ils racontent comment ce projet les a touchés et comment la foi, même en creux, les interroge. Est-ce qu’on peut encore croire… sans avoir l’air ringard ? Et en fin d’émission, la chanteuse Makéda, du groupe Horizon Louange