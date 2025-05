Se reconstruire et pardonner : la force de la foi face aux blessures

Rebecca Ayoko a tout connu : la pauvreté extrême, la maltraitance, la rue… Elle est pourtant devenue l’un des visages les plus iconiques de la mode française, muse d’Yves Saint Laurent pendant plus de dix ans. Mais derrière les projecteurs, il y avait les cicatrices… et une quête : celle d’un amour plus fort que la douleur. Dans cette émission bouleversante, elle revient sur son parcours, ses chutes, sa reconstruction — et la foi qui l’a relevée. Et en fin d’émission, Yann Arthus-Bertrand rend hommage au pape François, une figure qui l’inspire profondément.