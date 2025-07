Le journal de 13h du 17/07/2025

Société Europe 1 Matin week-end Véronique Verdin

Chaque samedi et dimanche, de 6h à 9h, Véronique Verdin, entourée des journalistes de la rédaction et des chroniqueurs de la station, vous propose un point complet sur l'actualité pour mieux la comprendre. Un rendez-vous incontournable pour commencer votre week-end. Culture, société et évasion seront également au programme de ces trois heures.