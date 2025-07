[REDIFFUSION] Ghassan Salamé, ancien envoyé spécial de l’ONU en Irak et en Libye

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous les horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Dans cet épisode de "C'est arrivé cette semaine", Frédéric Taddeï et Ghassan Salamé, ancien ministre libanais et conseiller de l'ONU, explorent la "dérégulation de la force" dans les relations internationales. Salamé analyse comment l'invasion de l'Irak en 2003 a ouvert la voie à un usage unilatéral de la force, permettant à des puissances comme la Russie, la Turquie ou l'Iran de s'affirmer. Il souligne aussi l'urgence de revenir à un ordre mondial plus normatif. Une discussion essentielle pour comprendre les dynamiques géopolitiques actuelles.

Notre équipe a utilisé un outil d’Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.