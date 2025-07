Frédéric Taddeï avec Benjamin Morel, Jean-Marie Montali et Nathalie Heinich

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Pour clore sa matinale week-end Europe 1 reçoit, des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.



Invités :

- Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, auteur de «Le nouveau régime et l’impossible parlementarisme» chez Passés/composés

- Jean-Marie Montali, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, pour «La pieuvre de Téhéran», co-écrit avec Emmanuel Razavi, aux éditions du Cerf

- Nathalie Heinich, sociologue, pour «Le marché de l’art au risque du numérique - l’énigme des NFT» chez Odile Jacob