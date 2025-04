Frédéric Taddeï avec Christophe Dickès, Alexandre Rodde et Alban Cerisier

Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Frédéric Taddeï reçoit des personnalités de tous les horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.

Invités :

- Christophe Dickès, historien du Saint-Siège, auteur de «Ces 12 papes qui ont transformé le monde» chez Texto, sur le pape François

- Alexandre Rodde, spécialiste des tueries en milieu scolaire, co-auteur de «Passage à l’acte» aux éditions Kii, sur l’attaque au couteau dans un lycée de Nantes

- Alban Cerisier, co-auteur de «C’est l’histoire de la série noire» chez Gallimard à l’occasion du 80ème anniversaire de la série noire