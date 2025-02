Pour la première fois, l'usage de la carte bancaire dépasse celui des espèces pour les achats de tous les jours en France

C'est une première qui en dit beaucoup sur les habitudes de consommation des Français. Selon les données de la direction des études et de la surveillance des paiements de la Banque de France, la carte bancaire est devenue le moyen de paiement préféré des Français dans les commerces physiques.

C'est une première en France. On oublie le porte-monnaie, les billets, les petites pièces... Les Français sortent plus facilement la carte bancaire pour les achats de proximité. Selon la dernière étude de la Banque de France, la carte bancaire est devenue le moyen de paiement préféré des Français.

Près de la moitié des paiements physiques se font par la carte bancaire

Près de la moitié des paiements physiques passent par la carte bancaire. Les espèces reculent : avec un peu plus de quatre transactions sur dix, elles ne sont plus le premier choix des Français. Un bouleversement inattendu qui place néanmoins la France parmi les pionniers en Europe. Selon Isabelle Valdés-Curien, membre de la direction des études de la Banque de France. "Par rapport au reste de la zone euro, on partait d'un usage des espèces un peu moindre que celui des consommateurs des pays voisins. En zone euro, c'est 52% des achats dans les commerces qui ont lieu encore en espèces", indique-t-elle.

La disparition des espèces n'est pas pour demain

Pour autant, la disparition des espèces n'est pas pour demain. En France, six consommateurs sur dix jugent qu'il est important, voire crucial, de pouvoir les utiliser. "Ça permet de mieux visualiser ce qu'on dépense, de s'organiser avec des enveloppes dédiées à l'alimentaire, pour les vacances, par exemples [...] et puis, enfin, la protection de la vie privée qui peut importer", ajoute-t-elle.

Autre enseignement de l'étude : la montée en puissance continue des paiements mobiles dans les points de vente qui représentent désormais 4% des transactions, une proportion qui a doublé entre 2022 et 2024.