Investissement locatif : face à la hausse des loyers impayés, de plus en plus de bailleurs sont tentés de jeter l’éponge

Hausse des injonctions à payer, expulsions en forte progression, locataires insolvables : selon le bilan 2024 de la Chambre nationale des huissiers, les loyers impayés ont explosé en France. Un fléau qui fragilise les bailleurs, souvent modestes, et refroidit l’investissement locatif.

Alerte rouge pour les propriétaires bailleurs : les loyers impayés décollent. Selon le bilan 2024 de la Chambre nationale des huissiers, le nombre d’injonctions à payer a bondi de 11% sur un an, tandis que les décisions de justice d’expulsion de locataires se sont envolées de 112%.

Les impayés et les retards de paiement concernent 1,5 million de personnes chaque année. Un véritable casse-tête pour les investisseurs locatifs, dont certains sont tentés de mettre la clé sous la porte, surtout quand ils sont confrontés à des locataires malhonnêtes.

"Elle s'est rendue insolvable"

C'est la mésaventure que traverse Véronique qui paye le crédit de son appartement destiné à la location dans le Var. Lorsqu’elle signe le bail en janvier 2024, sa locataire lui inspire confiance. Elle présente les garanties nécessaires : un emploi stable et des revenus corrects mais très vite, tout bascule.

"Cette locataire me paye deux mois et décide ensuite de ne plus me payer du tout. Je saisis un huissier, elle est condamnée à être expulsée et à me rembourser tous les loyers qu’elle me doit. Or, elle s’est rendue insolvable", raconte-t-elle.

Les propriétaires en première ligne

Au-delà de ces locataires malhonnêtes, il y a ceux de plus en plus nombreux, qui n’arrivent plus à payer leur loyer. "La part consacrée au logement est plus important parce qu'on a un problème de pouvoir d’achat et cette perte de pouvoir d’achat, elle n’est pas liée à une augmentation du loyer qui n’a augmenté que de 7,5% en 10 ans alors que l’inflation a augmenté de 20%", explique Sylvain Grataloup, président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers.

La paupérisation des locataires rejaillit sur les propriétaires bailleurs, pour qui la perception du loyer est indispensable. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux ne sont pas particulièrement fortunés mais ils ont choisi d’investir dans la pierre pour compléter leur rémunération ou leur retraite.