Val-d'Oise : deux vigiles volent plus de 32.000 euros de produits Nike dans leur magasin

Ils dérobaient des produits dans leur propre boutique : deux vigiles d'un magasin à Gonesse, dans le Val-d'Oise et deux complices ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis pour le vol de plus de 32.000 euros de produits Nike, a appris l'AFP vendredi auprès de la police. L'alerte a été donnée par le directeur du magasin, dans la galerie commerciale Usines Center à Gonesse, qui a contacté la police pour signaler des vols de baskets commis les 23 et 24 juillet par une employée, indique la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Val-d'Oise.

Un préjudice de plus de 32.000 euros

L'enquête a permis de démontrer que deux vigiles du magasin avaient mis en place depuis plusieurs mois un système de vol bien rodé. Ils prenaient la marchandise dans les rayons et les plaçaient devant la sortie réservée aux vigiles. Des employés d'autres magasins du centre venaient récupérer les produits. Les deux vigiles percevaient une rémunération sur le butin, mais conservaient également une grande quantité d'effets volés pour eux-mêmes, selon la DDSP 95.

Les perquisitions à leur domicile ont permis de mettre la main sur 750 articles volés pour un préjudice estimé à plus de 32.000 euros. Les deux vigiles, une employée du magasin Nike et un quatrième complice ont été jugés mercredi en comparution immédiate et condamnés à huit mois de prison avec sursis. Les objets volés retrouvés par les enquêteurs ont tous été restitués au magasin.