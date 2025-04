Dans l'émission de La France bouge du mardi 8 avril, Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne, fournisseur de matériel médical orthopédique professionnel, est revenue sur les annonces de Donald Trump. Pour elle, il ne faut pas céder à l'attentisme mais "continentaliser" la production. Elle appelle également à la tempérance.

L'entreprise Thuasne, spécialisée dans le matériel médical orthopédique, se développe à l'international et en France depuis 1847, date de sa création. Aujourd'hui, une grande part de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, notamment aux États-Unis. Invitée d'Elisabeth Assayag dans La France bouge ce mardi, Elizabeth Ducottet, présidente directrice générale de Thuasne, est revenue sur la guerre commerciale de Donald Trump et les répercussions que les droits de douane pourraient avoir sur l'entreprise.

L'entreprise vieille de 170 ans a racheté il y a quelques années cinq usines aux États-Unis : "on a fait cinq acquisitions successives, dont une qui date de moins d'un an. Nous avons gardé aux États-Unis nos usines et on s'en félicite aujourd'hui", précise la PDG de Thuasne au micro d'Elisabeth Assayag.

Un "état" de sidération qu'il faut dépasser pour s'adapter

Avant de revenir sur la "sidération" que les annonces de Donald Trump ont provoqué, rappelant "qu'on n'attendait absolument pas cette espèce de bouleversement mondial, fondamental, inattendu".

Mais Elizabeth Ducottet rappelle qu'il ne faut pas rester dans cet état de sidération, "parce que si on est sidéré, on est immobile et on fait de l'attentisme. Il faut surtout continuer, mais on navigue dans le brouillard."

Pour Thuasne, ces usines américaines sont essentielles au développement de l'entreprise sur le marché américain, grâce à une "espèce de continentalisation de nos équipements industriels". En clair, se passer du transport des produits par voie maritime (six semaines pour traverser l'Atlantique) et plutôt se fournir localement.

Malheureusement, Elizabeth Ducottet précise que tous les produits ne sont pas continentalisés, "mais une partie importante [l'est et] nous permet quand même d'être assez proche de nos marchés". En Europe, le marché est assuré avec quatre sites à Saint-Etienne, Lyon, en Allemagne et deux sites en Roumanie.

Des "sites de proximité" extrêmement importants pour l'entreprise. Aux États-Unis, les cinq sites seront gardés et "réadaptés" aux annonces du président américain. Pas que quoi paniquer pour la présidente de Thuasne, qui se porte très bien en Amérique.