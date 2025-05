Budget : le FMI presse la France de prendre des mesures budgétaires décisives

Le FMI met en garde la France face à la hausse des dépenses publiques. Ce jeudi, le Fonds monétaire international (FMI) demandait dans un rapport à la France de réaliser des ajustements et annonce que des "décisions difficiles" devront être prises pour redresser la situation économique française.





"La mise en œuvre d’une consolidation budgétaire nécessitera des mesures décisives." C’est écrit noir sur blanc, le Fonds monétaire international lance l’alerte et demande à la France des mesures bien définies et crédibles, rappelant que l’Hexagone est le pays européen ayant le plus grand nombre de dépenses publiques par rapport à son PIB.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un coup de pression supplémentaire pour Bayrou et son gouvernement

L’institution basée à Washington déconseille en revanche toute nouvelle hausse d’impôts et recommande plutôt de rationaliser les dépenses à tous les niveaux. Alors si pour Eric Lombard, le FMI confirme surtout la crédibilité du plan de Bercy pour le budget 2026, un plan qui vise 40 milliards d’économies en réduisant les dépenses et en augmentant les recettes.

Ce rapport résonne avant tout comme un coup de pression supplémentaire pour le gouvernement de François Bayrou à quelques semaines de la présentation des pistes du prochain budget.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un budget qui, sans majorité à l’Assemblée nationale, a très peu de chances d'être adopté à l’automne. Et si François Bayrou cherche par tous les moyens d’obtenir un consensus, rien ne garantit à ce stade que les pistes d’économie étudiées puissent être tenues.